18 августа, 17:30

Наука
Ученый Турилов: спутники Юпитера можно будет увидеть во время парада планет 19 августа

Астроном рассказал, смогут ли москвичи увидеть парад планет 19 августа

Фото: 123RF/maximusnd

Москвичи увидят грядущий парад планет только при условии безоблачного неба. Более того, в случае подходящих погодных условий можно будет рассмотреть спутники Юпитера, рассказал Москве 24 лектор Московского планетария, популяризатор науки Ярослав Турилов.

По его словам, для наблюдений 19 августа стоит встать до рассвета, примерно в 04:30, и посмотреть на восточную часть неба. Там получится увидеть Луну, Юпитер, Венеру и Меркурий, которые будут расположены близко друг к другу.

Последний, правда, окажется не таким ярким, как остальные объекты, так как довольно близко расположен к Солнцу. Поэтому рассмотреть его в условиях большого города сложно – лучше уехать туда, где открытый горизонт и не мешает свет фонарей и вывесок.
Ярослав Турилов
лектор Московского планетария, популяризатор науки

В свою очередь, спутники Юпитера можно рассмотреть, вооружившись телескопом, уточнил он.

"Венеру, Юпитер и Меркурий получится наблюдать в одном ряду еще несколько дней после 19 августа. А вот Луна очень быстро сместится по отношению к ним", – добавил Турилов.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что до 31 августа действует звездопад Персеиды. Он считается наиболее знаменитым метеорным потоком, так как очень обильный: во время пика можно увидеть до 100 метеоров в час.

Трошина Любовь

