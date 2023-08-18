Проект базового модуля Российской орбитальной станции представят на выставке в Москве

Фото: roscosmos.ru

В Музее архитектуры имени Щусева в Москве пройдет выставка "Российская орбитальная станция: архитектура будущего", на которой представят проект будущей космической станции РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу культурной организации.

"В основе выставки <...> – проект интерьера базового модуля космической станции, разработанный группой студентов кафедры промышленного дизайна Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова", – рассказали в музее.

Отмечается, что инициаторами проекта стали "Роскосмос" и ракетно-космической корпорации "Энергия". Выставка откроется 22 августа. Там представят как работы студентов на тему возможного облика станции, так и размышления уже состоявшихся профессионалов.

Так, на выставке можно будет увидеть макет станции, видео с виртуальным пролетом по ней, различные эскизы, а также зарисовки советского архитектора Георгия Крутикова к проекту "Город будущего" и эскизы космического архитектора Галины Балашовой. Всего вы экспозицию войдет больше 20 экспонатов.

Ранее стало известно, что первый отбор космонавтов для полетов на Российскую орбитальную станцию планируется в уже 2023–2024 годах. В нем смогут принять участие действующие космонавты "Роскосмоса".



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