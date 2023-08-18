Станция "Луна-25" провела корректировку окололунной орбиты

Фото: "Роскосмос Медиа"/ТАСС/Сергей Захарушкин

Автоматическая станция "Луна-25" провела корректировку орбиты полета над поверхностью естественного спутника Земли. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Сегодня в 09:20 по московскому времени двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это необходимо для создания наилучших условий дальнейшей посадки станции на поверхности Луны. Коррекция орбиты прошла штатно, все системы космического аппарата продолжают нормально работать.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли занял у космического аппарата чуть больше пяти суток: 16 августа он вышел на орбиту Луны.

Ожидается, что на окололунной орбите высотой 100 километров станция проработает от трех до семи суток. Затем она выполнит посадку в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны.



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