Ученые выяснили, как бороться с похмельем

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Употребление продуктов с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин может уменьшить симптомы похмелья. К такому выводу пришли ученые Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Вещество содержится в таких продуктах, как сырое куриное яйцо, сырые семечки подсолнечника или свежие зерна гороха.

В ходе эксперимента одна группа добровольцев с признаками похмелья употребляла таблетки L-цистеина, другая – плацебо.

Доза алкоголя составила 1,5 грамма на один килограмм веса человека, который нужно было употребить в течение трех часов. Специалисты измеряли у испытуемых содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов алкоголя в крови.

Также добровольцы заполняли анкеты на следующее утро после употребления спиртного, чтобы оценить тяжесть симптомов похмелья. В ходе эксперимента обнаружилась связь между L-цистеином и уменьшением похмельного синдрома. Ученые утверждают, что L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу.

Ранее американские ученые заявили, что они нашли 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости. Оказалось, что 19 из них были установлены впервые.

Ряд генных вариантов связан с психическими расстройствами. Исследование провели американские биологи и медики из Йельского университета и их коллеги из других университетов. Ученые провели геномный анализ свыше 435 тысяч человек на предмет поиска генов, которые определяют предрасположенность человека к зависимости от спиртного.