Эксперт Рублева рассказала, что москвичи не увидят звездопад Лириды в ночь на 22 апреля

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Луна и облачная погода могут помешать наблюдению за метеорным потоком Лириды. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля метеорный поток Лириды достигнет пика своей активности. Специалисты ожидают до 18 метеоров в час.

Луна в это время будет стремиться к полнолунию, поэтому условия для наблюдения за звездопадом являются неблагоприятными, отметила Рублева.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Не очень яркие метеорные вспышки, как у Лирид, мы наблюдать, скорее всего, не сможем, потому что Луна будет засвечивать небосвод и сделает его более светлым. Еще один неблагоприятный фактор – погода, которая, вероятно, окажется облачной.

Однако эксперт добавила, что, если небо ночью будет ясным, попытаться понаблюдать за явлением все же стоит. Для этого необходимо выехать за город. Смотреть на звездопад можно невооруженным глазом. Бинокли и телескопы не понадобятся.

"С 22:30 до наступления рассвета нужно смотреть на восточный горизонт, откуда восходит Солнце. Очень хороший ориентир – ярчайшая звезда Северного небесного полушария Вега. Смотреть нужно немного правее и ниже нее. Наблюдать следует боковым зрением. Тогда наш глаз лучше всего фиксирует яркие вспышки", – пояснила специалист.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Даже если при ясном небе вы не увидите метеоры, все равно можете посмотреть на Луну. Вполне возможно, что разглядите на ней лунные моря или кратеры. На небе всегда есть на что посмотреть. Вдруг вам повезет, и хотя бы одну-две вспышки вы сможете зафиксировать и полюбоваться.

Ранее стало известно, когда в следующий раз в столичном регионе можно будет наблюдать полное затмение Солнца. По прогнозам астрономов, такой шанс выпадет не скоро – более чем через 100 лет. Ближайшее солнечное затмение, которое будет видно жителям Москвы и области, произойдет 16 октября 2126 года.

