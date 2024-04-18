Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 11:46

Наука
Главная / Новости /

Эксперт Рублева рассказала, что москвичи не увидят звездопад Лириды в ночь на 22 апреля

Астроном рассказала, увидят ли москвичи звездопад Лириды в ночь на 22 апреля

Фото: depositphotos/Imaginechina-Tuchong

Луна и облачная погода могут помешать наблюдению за метеорным потоком Лириды. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля метеорный поток Лириды достигнет пика своей активности. Специалисты ожидают до 18 метеоров в час.

Луна в это время будет стремиться к полнолунию, поэтому условия для наблюдения за звездопадом являются неблагоприятными, отметила Рублева.

Не очень яркие метеорные вспышки, как у Лирид, мы наблюдать, скорее всего, не сможем, потому что Луна будет засвечивать небосвод и сделает его более светлым. Еще один неблагоприятный фактор – погода, которая, вероятно, окажется облачной.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Однако эксперт добавила, что, если небо ночью будет ясным, попытаться понаблюдать за явлением все же стоит. Для этого необходимо выехать за город. Смотреть на звездопад можно невооруженным глазом. Бинокли и телескопы не понадобятся.

"С 22:30 до наступления рассвета нужно смотреть на восточный горизонт, откуда восходит Солнце. Очень хороший ориентир – ярчайшая звезда Северного небесного полушария Вега. Смотреть нужно немного правее и ниже нее. Наблюдать следует боковым зрением. Тогда наш глаз лучше всего фиксирует яркие вспышки", – пояснила специалист.

Даже если при ясном небе вы не увидите метеоры, все равно можете посмотреть на Луну. Вполне возможно, что разглядите на ней лунные моря или кратеры. На небе всегда есть на что посмотреть. Вдруг вам повезет, и хотя бы одну-две вспышки вы сможете зафиксировать и полюбоваться.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Ранее стало известно, когда в следующий раз в столичном регионе можно будет наблюдать полное затмение Солнца. По прогнозам астрономов, такой шанс выпадет не скоро – более чем через 100 лет. Ближайшее солнечное затмение, которое будет видно жителям Москвы и области, произойдет 16 октября 2126 года.

Читайте также


Медведева Светлана

наукаэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика