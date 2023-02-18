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13:59

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Грузовой корабль "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

Фото: телеграм-канал "РОСКОСМОС"

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" сведут с орбиты в воскресенье, 19 февраля, сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации Энергия имени С.П. Королева приняла решение о сведении грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты 19 февраля", – указано в сообщении.

Космическое судно отстыковалось от МКС утром 18 февраля. Его развернули в ручном режиме, чтобы сфотографировать место возможных повреждений.

Предполагалось, что корабль впоследствии замедлят и сведут с орбиты. Однако визуальный осмотр не выявил повреждений, поэтому процедура была отложена.

Госкомиссия после этого решала, пристыковать ли "Прогресс МС-21" к модулю "Причал" для дальнейшего поиска неисправностей или же спустить его с орбиты.

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