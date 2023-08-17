Станция "Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности

Фото: ИКИ РАН

Автоматическая станция "Луна-25" сделала первый снимок поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"На снимке – южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. <...> (Это) уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей – высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна", – говорится в сообщении.

Съемка поверхности Луны осуществлялась телевизионными камерами комплекса СТС-Л. Отмечается, что полученные снимки дополняют имеющуюся информацию о кратере Зееман, который впервые засняла станция "Луна-3" в 1959 году.

Кроме того, во время полета вокруг Луны станция с помощью специальных приборов измерила потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности спутника Земли, а также установила параметры окололунной плазмы и газопылевой экзосферы.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли занял у космического аппарата чуть больше пяти суток: 16 августа он вышел на орбиту Луны.

Ожидается, что на окололунной орбите высотой 100 километров станция проработает от трех до семи суток. Затем она выполнит посадку в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны.



Станция "Луна-25" успешно вышла на окололунную орбиту