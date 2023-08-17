Ученые назвали самый распространенный среди молодежи тип рака

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Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что молодежь чаще подвергается раку желудочно-кишечного тракта. Они провели исследование, результаты которого были размещены в журнале JAMA Network Open.

Эксперты рассмотрели истории болезней 562 145 человек в 17 базах данных. В 2019 году на 100 000 человек диагностировали дополнительно 3 случая в сравнении с 2010 годом.

По словам ученых, анализ возрастных групп и заболеваемости показывает основные факторы риска рака. Среди всех форм болезни у людей от 30 до 39 лет рак желудочно-кишечного тракта стал самым быстрорастущим. У пожилых людей он оставался стабильным или снижался.

Специалисты пока не выяснили причину такой тенденции.

Ранее врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель заявила, что сократить риск возникновения рака желудка можно, если пересмотреть свои гастрономические привычки. По ее словам, в первую очередь стоит задуматься о количестве соли в рационе питания. Согласно большинству научных исследований, она является главной причиной возникновения рака желудка.

Также важно сократить употребление красного мяса. В особенности это касается полуфабрикатов и колбасных изделий, в которых много соли и консервантов.

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