Space X вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink

Фото: youtube.com/SpaceX

Space X запустила в космос очередную ракету со спутниками для глобальной спутниковой интернет-сети Starlink. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Уточняется, что ракета-носитель Falcon 9 доставила на околоземную орбиту 53 мини-спутника. Запуск состоялся в 10:20 по московскому времени, спустя 15 минут после этого появилось сообщении о развертывании космических аппаратов.

"Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено", – говорится в публикации Space X.

Ранее сообщалось, что во время испытаний взорвалась ракета-носитель Minotaur, используемая Пентагоном для выведения спутников на орбиту Земли. В результате никто не пострадал, обломки разлетелись вблизи стартовой площадки.

