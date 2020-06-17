Австрийские ученые создали съедобного робота в форме хобота

Фото: facebook.com/jku.edu

Ученые из университета имени Иоганна Кеплера в Австрии создали робота в форме слоновьего хобота, сообщает News.ru.

Устройство сделано из биоразлагаемых материалов – в основном это желатин. Чтобы робот не разложился под воздействием бактерий, его создатели использовали лимонную кислоту. Мягким и увлажненным робот остается благодаря глицерину.

Машина нуждается в электронных компонентах, которые пока невозможно сделать съедобными, поэтому съесть хобот целиком не получится. Без вреда для здоровья можно съесть лишь его органические части.

В ходе испытаний ученые выявили, что хобот может не высыхать в течение года. Также он способен выдержать более 330 тысяч сгибаний, прежде чем треснуть.

Созданное устройство можно использовать для оказания ветеринарной помощи диким животным. К примеру, можно обманом заставить животных принимать лекарства или обучить охоте молодых особей в зоопарках.

Когда в будущем технология станет более безопасной, ее можно будет использовать для создания детских игрушек.

Ранее сообщалось, что российский робот компании – резидента фонда "Сколково" "Промобот" взят на вооружение в полиции Абу-Даби. Устройство может патрулировать, вести видеонаблюдение и измерять температуру людей.

Робот помогает избежать ошибок, напрямую связанных с человеческим фактором, устройство не нагрубит и не опоздает на работу. Promobot обучен общаться на английском и арабском языках, а в его память внесена специальная лингвистическая база. Кроме того, робот сможет распознавать как лица сотрудников полиции, так и преступников.

