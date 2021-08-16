Александр Мажуга рассказал о поддержке, которую регионы оказывают молодым ученым

Фото: Данил Головкин
В 2021–2024 годы на поддержку проектов с участием студентов и молодых ученых из Российского научного фонда направят 8,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.
"Эти средства позволят расширить список проектов, в которых принимают участие аспиранты и молодые кандидаты наук", – пояснил Мажуга.
Дополнительное финансирование поможет повысить результативность научных работ молодых исследователей, убежден профессор РАН. Он отмечает, что содействовать молодым ученым необходимо на разных уровнях.
По словам Мажуги, ключевую роль в этом играет система грантов, обеспечивающая диверсифицированную поддержку молодых ученых вне зависимости от того, к какому ведомству они относятся.
Получить помощь молодые исследователи могут и от государства. В этом случае речь идет о льготах и компенсации дополнительных затрат при приобретении жилья.
Профессор убежден, что не менее важной для молодых исследователей становится и поддержка на региональном уровне. Мажуга отмечает, что власти охотнее тратятся на поддержку ученых, осознав, что такие вложения – это инвестиции в будущее.
На сегодняшний день в России трудятся более 154 тысяч молодых ученых. Их исследования становятся основой для технологического прорыва в стране.
Ранее стало известно, что ученые МГУ создали новую VR-технологию для тренировки и анализа уровня мастерства хоккеистов. Виртуальная система позволит спортсменам совершенствовать мастерство. Для тренировок специалисты разработали четыре уровня сложности подачи шайб.
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