Макет Российской орбитальной станции представили на форуме "Армия-2022"

Фото: roscosmos.ru

Макет Российской орбитальной служебной станции представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что презентацию провела корпорация "Энергия", которая входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предполагается, что на втором этапе в состав станции войдут следующие модули:



базовый;

научно-энергетический;

узловой;

шлюзовой;

целевой;

производственный.

Также на орбитальной станции будет платформа обслуживания.

26 июля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что госкорпорация приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Он подчеркнул, что российская сторона выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами.

Борисов добавил, что к этому времени "Роскосмос" приступит к формированию Российской орбитальной служебной станции. По его словам, реализация данного проекта станет основным приоритетом отечественной космической отрасли.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что соответствующее решение было принято не 26 июля, а раньше. Так он ответил на вопрос, согласовано ли данное решение с главой государства.