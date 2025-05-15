NYT: умер один из создателей американской водородной бомбы Ричард Гарвин

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Физик и один из создателей американской водородной бомбы Ричард Гарвин умер 13 мая в возрасте 97 лет в городе Скарсдейл, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на его сына Томаса.

По информации СМИ, роль Гарвина в создании американской водородной бомбы долгое время держалась в тайне. На тот момент мужчине было 23 года. Ученый был советником многих президентов, создавал оружие, спутниковые разведывательные системы для Пентагона и работал в технологической корпорации IBM.

Гарвин признавался в давнем интервью, что было бы лучше, если бы водородной бомбы не существовало, отметили в издании. Он также был сторонником надежных международных соглашений по контролю за ядерным вооружением.

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