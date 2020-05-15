Как выглядит коронавирус

Как в деталях выглядит главный вирус XXI века?

Специалисты из студии биомедицинской визуализации показали, как выглядит COVID-19. Ученые создали объемную модель SARS-CoV-2, где он изображен в мельчайших деталях.

Частицы вируса, как правило, имеют овальную форму. А их диаметр варьируется от 50 до 150 нанометров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Ранее ученые определили зависимость между приемом препаратов, подавляющих синтез тестостерона, и снижением смертности среди мужчин от коронавируса. Исследователи пришли к выводу, что существует определенная связь между работой половых гормонов и уязвимостью мужчин перед COVID-19.

