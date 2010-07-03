Космонавт Овчинин со второй попытки попал на МКС

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Корабль "Союз МС-12" с россиянином Алексеем Овчининым и американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляцию стыковки провел сайт "Роскосмоса".

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 22.14 мск 14 марта. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию.

Полет проходил по короткой шестичасовой схеме – корабль сделал четыре витка вокруг Земли. Традиционная схема предполагает двухсуточный полет к станции и 34 витка.

Стыковка с МКС прошла в 4.02 мск, затем экипаж благополучно перешел на станцию. Там уже находятся россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Овчинин вместе с Кононенко планирует выход в открытый космос 29 мая.

У астронавтов NASA запланировано три выхода – 22 марта и 8 апреля. При этом 29 марта впервые в истории в открытый космос выйдут две женщины – Макклейн и Кох.

Корабль "Союз МС-12" стартовал с Байконура к МКС



Таким образом, Овчинин и Хейг попали на МКС со второй попытки. 11 октября 2018 года произошла авария с ракетой-носителем "Союз-ФГ". Она стартовала с кораблем "Союз МС-10" с Байконура, но потерпела крушение на 165-й секунде полета.

Спасательная капсула с космонавтом "Роскосмоса" и астронавтом NASA приземлилась в 20 километрах от Жезказгана, они не пострадали. Причиной аварии стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты.