Корабль "Союз МС-12" отправился на МКС

С первой стартовой площадки космодрома Байконура ("Гагаринский старт") запущена ракета-носитель "Союз" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-12". На борту – россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох. Стыковка с МКС запланирована в 04:07 мск 15 марта, передает телеканал Москва 24.
Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Это произошло из-за нештатного разделения первой и второй ступеней ракеты. Космонавты успешно приземлились в спускаемом аппарате.
Небольшие неполадки наблюдались и перед нынешним стартом. По информации источников в космической отрасли, конструкторы заменили два прибора, в работе которых были выявлены отклонения.
Участникам экспедиции предстоит провести около 300 научных исследований. В частности, в рамках эксперимента "Биополимер" космонавты и астронавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы.
Впервые в истории во время экспедиции две женщины выйдут в открытый космос, его выполнят Кристина Кох и астронавт NASA Энн Макклейн, которая уже находится на орбите.
Планируемая продолжительность полета экипажа составляет 204 дня. Следующий пуск в графике запланирован на 6 июля. На МКС должны отправиться космонавт Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA), Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).
Российские корабли "Союз" являются в настоящий момент единственным средством доставки экипажей на МКС.
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