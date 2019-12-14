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Наука

09:01

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

наука

Фото: depositphotos/bit245

Ученые из колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете США провели исследование с целью выяснить, какие продукты повышают риск возникновения бессонницы. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Для своей работы специалисты привлекли к эксперименту 50 тысяч добровольцев. Им необходимо было вести дневники питания в течение дня. На основе полученных данных ученые сделали вывод, что чаще всего от проблем со сном страдали те, кто ел сахар, белый хлеб или рис.

Перечисленные продукты провоцировали повышение уровня сахара в крови и инсулина, а их отсутствие – усиливало выработку гормонов адреналина и кортизона. Как следствие, люди с "углеводной" диетой, как предположили ученые, более подвержены расстройствам сна.

В качестве альтернативы, благотворно влияющей на организм, специалисты предложили формировать свой рацион из свежих фруктов, овощей и клетчатки.

Ранее китайские ученые из Цзилиньского сельскохозяйственного университета выяснили, какие продукты могут способствовать восстановлению печени на фоне употребления алкоголя. По мнению специалистов, секрет кроется в лактобактериях.

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