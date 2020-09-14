Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Фото: phys.org
Специалисты Университета штата Вашингтон и Чикагского университета выяснили, что некоторые планеты с высоким уровнем углерода могут состоять из кремнезема или алмазов, однако в Солнечной системе подобные планеты не встречаются. Данные о научных исследованиях, опубликованные в The Planetary Science Journal, кратко изложены на сайте Phys.org.
Ученые отмечают, что звезды и планеты происходят из одного и того же газопылевого облака. При этом планеты, подобные Земле, имеют звезды с низким содержанием углерода к кислороду, а значит, на них есть небольшая доля алмазов (0,001 процента). Но, по словам исследователей, при высоком соотношении углерода к кислороду у звезд планеты с большей вероятностью будут богаты углеродом. При наличии определенного количества воды породы могут содержать алмазы. Но такие планеты, вероятнее всего, будут безжизненны, предполагают ученые, отмечая, что их геологическая активность может отсутствовать из-за твердости.
Проводя исследования, специалисты воссоздали в лабораторных условиях высокую температуру и давление в недрах углеродных планет с помощью ячейки с алмазной наковальней. Так, алмазы и кремнезем возникали, когда карбид кремния, находясь в ячейке под давлением 50 гигапаскалей, нагревали до 2500 кельвинов в присутствии воды.
Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета обнаружили в атмосфере Венеры вещество фосфин, которое может обладать биологическим происхождением.
Специалисты объяснили, что фосфин – это бесцветный ядовитый газ. На Земле его производят микроорганизмы, которым не требуется наличие кислорода. В 2019 году это вещество было помечено как один из маркеров возможного наличия жизни на других планетах.
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