В РФ не выявили случаев гепатита неизвестной этиологии – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со случаями заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения, передает РИА Новости.
"В Российской Федерации по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено", – уточнили в организации.
По информации Роспотребнадзора, на санитарно-карантинных пунктах установлен повышенный контроль с целью предупреждения риска завоза инфекции в РФ.
При этом в ведомстве отметили, что на данный момент случаи заболевания установлены в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона Всемирной организации здравоохранения. С большинством стран, где найдены заболевшие, авиасообщение ограничено, поэтому в Роспотребнадзоре оценивают риск завоза гепатита как низкий.
Руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее оценил причину происхождения гепатита неизвестной этиологии у детей. Исследователи рассматривают вирусное происхождение инфекции.
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