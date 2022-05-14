В РФ не выявили случаев гепатита неизвестной этиологии – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со случаями заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения, передает РИА Новости.

"В Российской Федерации по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено", – уточнили в организации.

По информации Роспотребнадзора, на санитарно-карантинных пунктах установлен повышенный контроль с целью предупреждения риска завоза инфекции в РФ.

При этом в ведомстве отметили, что на данный момент случаи заболевания установлены в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона Всемирной организации здравоохранения. С большинством стран, где найдены заболевшие, авиасообщение ограничено, поэтому в Роспотребнадзоре оценивают риск завоза гепатита как низкий.

Руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее оценил причину происхождения гепатита неизвестной этиологии у детей. Исследователи рассматривают вирусное происхождение инфекции.