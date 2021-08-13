Ученые нашли средство, снижающее риск смерти после инсульта на 54%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неврологи из США открыли простое средство, которое помогает снизить риск летального исхода после перенесенного инсульта. Эффективность метода – 54%, сообщает "Мир 24".

Как выяснили медики, риск смерти после инсульта снижает физическая активность. В ходе исследований специалисты учитывали активность добровольцев и рекомендовали придерживаться правила: три-четыре часа ходьбы или два часа езды на велосипеде в неделю.

Также, как уточнили неврологи, оптимальный интервал ходьбы, который позволяет получить наибольшую пользу для здоровья, – это около 30 минут в день.

Американская академия неврологии проводила наблюдения за пациентами в течение четырех лет. Среди добровольцев были 895 человек со средним возрастом 72 года, перенесшие инсульт, и 97 805 человек со средним возрастом 63 года, которые ранее не сталкивались с этим диагнозом.

Ранее заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева предупредила об опасных изменениях в организме после COVID-19.

После коронавируса, по ее словам, могут "развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов". Плоскирева добавила, что некоторые клинические симптомы после перенесенного коронавируса остаются с пациентом вне зависимости от того, госпитализировали его или нет.