Самую яркую за последние семь лет комету можно будет увидеть еще неделю

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Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе еще около недели, рассказал РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

Комету 27 марта 2020 года открыл инфракрасный космический телескоп NEOWISE. Ранее ее с борта МКС сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер.

По словам Санакоева, комету и ее хвост особенно хорошо видно ночью в районе 0:00-2:00 часов. Найти ее можно в северной части неба, низко над горизонтом.

Ученый рассказал, что сам наблюдал комету на окраине Екатеринбурга. В центре города ее увидеть сложнее из-за светящих фонарей.

Санакоев отметил, что таких ярких комет не видел уже 23 года. Менее яркие кометы можно увидеть примерно раз в пять лет.

Телескоп NASA Hubble запечатлел "пушистую" галактику NGC 2775. Объект расположен на расстоянии 67 миллионов световых лет от Солнечной системы.