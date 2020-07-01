Астроном рассказала об июльском параде планет

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что июльский парад планет нельзя будет наблюдать полностью, передает РИА Новости.

Сатурн, Юпитер и Марс будут заметны ночью, Венера – только утром, уточнила Рублева. По ее словам, Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не будут видны невооруженным глазом.

Увидеть с балкона, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, будет нельзя, отметила научный директор планетария. Она также объяснила, что планеты движутся медленно и парад образуют постепенно, поэтому явление можно будет наблюдать порядка двух недель.

"С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн – 21 июля) в противостояние с Солнцем", – рассказала Рублева.

Она обратила внимание, что в науке такого термина как "парад планет" нет. Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание, пояснила научный директор планетария. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями, заключила Рублева.

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