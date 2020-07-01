Астроном рассказала об июльском параде планет

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что июльский парад планет нельзя будет наблюдать полностью, передает РИА Новости.
Сатурн, Юпитер и Марс будут заметны ночью, Венера – только утром, уточнила Рублева. По ее словам, Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не будут видны невооруженным глазом.
Увидеть с балкона, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, будет нельзя, отметила научный директор планетария. Она также объяснила, что планеты движутся медленно и парад образуют постепенно, поэтому явление можно будет наблюдать порядка двух недель.
"С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн – 21 июля) в противостояние с Солнцем", – рассказала Рублева.
Она обратила внимание, что в науке такого термина как "парад планет" нет. Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание, пояснила научный директор планетария. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями, заключила Рублева.
Ранее стало известно, что российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в первую межзвездную комету, обнаружил новую переменную туманность в созвездии Цифея. Наблюдения он проводил с помощью собственноручно изготовленного 650-миллиметрового телескопа схемы Гамильтона.
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