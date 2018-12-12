Российские ученые узнали, как победить умственную усталость

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Российские ученые узнали, как избавиться от умственной усталости. Проведя опыты с "киборгами", они выяснили, что повысить уровень умственной концентрации и снизить утомляемость можно и без специальных тренировок. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nonlinear Dynamics.

Как пояснил Александр Храмов из Саратовского государственного технического университета, чтобы длительное время эффективно обрабатывать информацию, мозг регулирует число нейронов, вовлекаемых в этот процесс. "Биологическая обратная связь позволяет управлять этим процессом", – считает ученый.

В последние годы специалисты-нейрофизиологи заговорили о прорыве в области создания нейроинтерфейсов – особых электродов и компьютерных программ, при помощи которых к мозгу человека и животных подключают кибер-конечности или искусственные глаза. По словам исследователей, польза нейроинтерфейсов не ограничивается протезами.

Храмов и его коллеги из России и Испании пришли к выводу, что нейроинтерфейсы можно использовать как своего рода систему обратной связи. Благодаря ей люди с кибер-конечностями или кибер-органами смогут следить за тем, насколько оптимально работает их мозг.

Ранее американские нейробиологи сделали сенсационное открытие. Они нашли в тканях мозга человека кишечные палочки, которые проникли туда через гемато-энцефалическй барьер мозга. У здоровых людей ГЭБ ранее считался непроходимым для бактерий. Ученые считают, что в будущем это открытие позволит им оказывать медицинское воздействие непосредственно на ткани головного мозга, преодолев сопротивление ГЭБ.