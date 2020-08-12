В Минобрнауки рассказали, где в России чаще регистрируют изобретения

Фото: Москва 24
В 2019 году в РФ российским заявителям было выдано 20 113 патентов на изобретения. Из них 26,26% было выдано заявителям из Москвы, 6,65% – заявителям из Московской области. Об этом Москве 24 рассказали в министерстве образования и науки РФ.
Всего за 2019 год в Российской Федерации было зарегистрировано 34 008 патентов на изобретения. Лидером по количеству регистрации патентов стала Москва – 5 281 патент. Следом идут Санкт-Петербург (1 758), Московская область (1 338), Татарстан (702) и Башкирия (625). В первую десятку также вошли Краснодарский край (548 патентов), Воронежская (503), Ростовская (494), Новосибирская (485) и Свердловская (481) области.
Среди 100 лучших изобретений года в Минобрнауки отметили две разработки:
– эффективный способ адресной доставки противоопухолевых препаратов в пораженные клетки печени (разработка ученых МГУ имени М. В. Ломоносова);
– эвакуационная люлька для выноса детей-младенцев из зоны пожара (разработка Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева).
Также среди интересных разработок была отмечена система автоматического управления самолетом при заходе на посадку, разработанная инженерами корпорации "МиГ". Еще один патент получил Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок за штамм для деструкции нефти и нефтепродуктов, который позволяет ликвидировать последствия экологических катастроф в наиболее суровых условиях.
Ранее специалисты представили Рогозину планы по доставке проб грунта с Венеры. По мнению Рогозина, изучение Венеры поможет в предупреждении парникового эффекта на земле.
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