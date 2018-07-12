Ученые не смогли выяснить, зачем зебрам полоски

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Ученые из Университета имени Лоранда Этвеша в Венгрии развенчали очередную теорию о назначении полосок на теле зебр. Предполагалось, что они помогают терморегуляции животных и защищают их от перегревания, но на практике подтвердить эту гипотезу не удалось.

В пользу того, что полоски нужны для поддержания нормальной температуры тела животных говорил тот факт, что у зебр, живущих в жарком климате полос больше, чем у собратьев из более холодных областей. Ученые предположили, что черные и белые полосы поглощают и отражают разное количество тепла, создавая крошечные конвекционные потоки на границах полос, способные охладить зебру.

Исследователи создали модели, использовав металлические бочки с водой, покрытые шкурами лошади, зебры, крупного рогатого скота, а также различными черными, белыми, серыми и полосатыми узорами. Их установили на открытом воздухе на четыре месяца.

"Используя термографию, мы сравнивали распределение температуры на поверхности бочки с показателями живых зебр", – рассказали они в статье. Данные с бочек, покрытых полосатыми шкурами, совпали с распределением температуры животных. Но они также оказались практически идентичны с показателями серых бочек. Разницы не было даже в самые жаркие дни, сообщает "Газета.ру".

На основании опытов, исследователи пришли к выводу, что полоски не имеют преимущества в терморегуляции над сплошным серым окрасом. "Средняя температура бочек увеличивалась в таком порядке: белая корова, серая корова, настоящая зебра, искусственная зебра, серая лошадь, черная корова", – пишут исследователи.

Остаются еще две гипотезы, объясняющие наличие полосатого окраса на зебрах. Одна состоит в том, что он создает оптическую иллюзию, сбивающую с толку хищников, другая предполагает, что полосы отражают свет таким образом, что на животных не нападают кровососущие насекомые.