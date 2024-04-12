Герой РФ Рязанский рассказал, как космонавты справляются со стрессом перед полетом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Лучший способ отвлечься от стресса перед полетом в космос – это постоянное переключение с одного дела на другое. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский, который выносил олимпийский факел за пределы МКС в 2013 году.

"Раз тебя в экипаж включили, раз тебе доверяют – значит, ты с этим обязан справиться. И самый лучший способ переключиться от стресса – это переключение активности. Заняться делом, чтобы глупые мысли в голову лезли", – отметил он.



Сергей Рязанский летчик-космонавт, Герой РФ Поэтому в очередной раз перечитываешь бортдокументацию, которую уже знаешь наизусть, забегаешь вперед посмотреть: ага, хорошо, а что нам делать, если что-то пойдет не так на такой-то секунде полета или там на каком-то этапе, а правильно ли там компьютер рассчитал цифры... В общем говоря, занимаешь себя делом, к которому привык, и нормально.

Рязанский также добавил, что с профессиональной точки зрения выход в открытый космос – "это самая крутая работа, которая может достаться".

"Да – опасная, да – физически тяжелая <...>, но при этом безумно интересная, красивая, романтичная", – отметил он.

Герой РФ вспомнил, что его первый выход в открытый космос был как раз в 2013 году, когда они с Героем РФ Олегом Котовым выносили олимпийский факел за пределы МКС.

"В общем часа через полтора, когда мы закончили работу, все отсняли (понятно, что это была маленькая пиарная часть выхода, дальше инженерная часть), и тут – пауза. И я понимаю: черт побери, я же в открытом космосе!" – поделился Рязанский.

Большое интервью с летчиком-космонавтом, Героем РФ Сергеем Рязанским смотрите 12 апреля в 18:30 на телеканале Москва 24.

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