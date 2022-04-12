Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Летчик-космонавт, Герой РФ Александр Борисенко назвал лучший подарок в День космонавтики.

"Полет на Луну. Лично меня", – сказал он в беседе с News.ru.

Борисенко добавил, что возобновление лунной программы является очередным шагом к освоению спутника.

О возобновлении лунной программы ранее объявил Владимир Путин. По словам российского лидера, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25.

Глава государства отметил, что Россия также продолжит разработку новейшего транспортника и работу над развитием технологий ядерной космической энергетики.