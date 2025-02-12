НТИ: российские студенты создали витаминную трубочку

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Студенты ИТМО разработали инновационный продукт – соломинку, обогащенную витаминами, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Принцип использования трубочки такой же, как у ароматизированных соломинок для молока, только внутри не ароматизаторы и усилители вкуса, а комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов", – рассказала лидер проекта Арина Львова в беседе с RT.

Разработчики считают, что она может улучшить состояние организма. Кроме того, трубочки можно применять в паре с молоком, в том числе растительным, соками, смузи или водой.

В данный момент проект находится на стадии тестирования опытного образца. Этот этап предполагает использование витаминов группы B и С, а также минеральных веществ, среди которых кальций, магний, железо, фосфор и цинк.

По предварительным расчетам, одна трубочка в среднем содержит 15–20% от суточной нормы входящих в состав витаминов, уточнили ученые.

В свою очередь, соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет" Сергей Чудаков указал, что рацион современного человека зачастую представляет собой набор "пустых" углеводов, из-за чего возникают дефициты, в том числе витаминов.

"Дефициты, в свою очередь, ведут к нарушениям функционирования организма. Различные БАД и функциональные продукты могут помочь улучшить состояние, ощутить прилив сил и повысить работоспособность за счёт сокращения дефицитов", – добавил он.

Между тем врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что нельзя восполнить дефицит витамина D только с помощью продуктов. Благодаря питанию можно лишь поддержать его нормальный уровень в организме.

При подозрении на дефицит диетолог посоветовала обратиться к врачу и сдать анализы. Если нехватка подтвердится, специалист назначит препараты – витамин выпускается в виде капсул, капель и спреев.

