Ученый допустил, что смертность от COVID-19 у животных может быть выше, чем у человека

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Уровень смертности от COVID-19 у приматов может быть выше, чем у человека. Об этом заявил зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологии Илья Гомыранов.

"В прошлом уже возникали случаи, когда приматы тяжело болели и умирали из-за вирусов, вызывающих у людей обычную простуду. Как скажется на человекообразных обезьянах коронавирус, пока говорить сложно, однако есть опасения, что среди них уровень смертности может быть выше, чем у людей", – цитирует РИА Новости Гомыранова.

Он подчеркнул, что после выявления коронавирусной инфекции у горилл специалисты выразили обеспокоенность за жизнь диких и домашних животных. По словам специалиста, вирус может протекать в тяжелой форме в первую очередь у шимпанзе, горилл и орангутанов.

Ранее канадские ученые выдвинули предположение о том, что под угрозой заражения коронавирусом могут оказаться морские животные. Они отметили, что инфекция может попасть в Мировой океан со сточными водами Аляски. Согласно результатам исследования, 15 видов животных из 36 изученных могут быть восприимчивы к коронавирусу.

