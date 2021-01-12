Ученый допустил, что смертность от COVID-19 у животных может быть выше, чем у человека

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Уровень смертности от COVID-19 у приматов может быть выше, чем у человека. Об этом заявил зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологии Илья Гомыранов.
"В прошлом уже возникали случаи, когда приматы тяжело болели и умирали из-за вирусов, вызывающих у людей обычную простуду. Как скажется на человекообразных обезьянах коронавирус, пока говорить сложно, однако есть опасения, что среди них уровень смертности может быть выше, чем у людей", – цитирует РИА Новости Гомыранова.
Он подчеркнул, что после выявления коронавирусной инфекции у горилл специалисты выразили обеспокоенность за жизнь диких и домашних животных. По словам специалиста, вирус может протекать в тяжелой форме в первую очередь у шимпанзе, горилл и орангутанов.
Ранее канадские ученые выдвинули предположение о том, что под угрозой заражения коронавирусом могут оказаться морские животные. Они отметили, что инфекция может попасть в Мировой океан со сточными водами Аляски. Согласно результатам исследования, 15 видов животных из 36 изученных могут быть восприимчивы к коронавирусу.
СМИ сообщили, что норок в России будут прививать от коронавируса
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