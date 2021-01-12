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Наука

18:30

Корабль Dragon возвращается на Землю после отстыковки от МКС

наука

Фото: ТАСС/Nasa/Zuma

Корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от МКС и возвращается на Землю. Трансляция идет на официальном сайте NASA.

Сообщается, что отстыковка от МКС состоялась в 17:05 по московскому времени. Корабль доставит на землю около двух тонн научного оборудования и других грузов. Считается, что он окажется на Земле 13 января вечером по местному времени.

Корабль приводнится в Мексиканском заливе, недалеко от побережья американского города Тампа.

17 ноября Crew Dragon с четырьмя астронавтами NASA пристыковался к МКС. Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал 16 ноября в 03:27 по московскому времени.

Основателем и владельцем компании SpaceX является предприниматель Илон Маск. Недавно он оказался на третьем месте в рейтинге самых богатых людей мира. Маск обошел создателя Facebook Марка Цукерберга.

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