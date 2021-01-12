Ученые назвали потерю обоняния симптомом неизлечимой болезни

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Потеря обоняния может стать симптомом ранней стадии неизлечимой болезни Паркинсона, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалисты из фонда Паркинсона рассказали о частых жалобах пациентов на то, что те незадолго до проявления болезни переставали чувствовать запахи. Ученые провели исследование, которое показало, что у 90% людей с таким диагнозом отсутствует обоняние.

Эксперты предположили, что болезнь может начинаться в обонятельной луковице – контролирующей обоняние части мозга. Также недуг может зарождаться в кишечнике. Ученые предполагают, что в этих частях тела могут образовываться сгустки альфа-синуклеина, которые после этого мигрируют в другие части мозга.

Ранее британские ученые сообщили, что перхоть является одним из симптомов болезни Паркинсона. Речь идет о себорейном дерматите, который проявляется в виде перхоти в легкой форме. При тяжелом протекании кожа головы становится красной и чешуйчатой, иногда может возникнуть мокнущая сыпь, заявляют эксперты.