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Наука

03:20

Ученые назвали перхоть симптомом болезни Паркинсона

медицина наука

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Британские ученые сообщили, что перхоть является одним из симптомов болезни Паркинсона. Как пишет издание Express, речь идет о себорейном дерматите, который проявляется в виде перхоти в легкой форме.

При тяжелом протекании кожа головы становится красной и чешуйчатой, иногда может возникнуть мокнущая сыпь. При этом назвать причину, по которой недуг поражает пациентов, ученые пока не могут.

Причиной соберийного дерматита, чаще всего, становятся гормональные нарушения. Также повлиять на здоровье может длительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов.

Ранее ученые выяснили, что вирус герпеса может проникать в клетки мозга человека, а также является фактором, которые способен вызвать болезнь Альцгеймера.

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