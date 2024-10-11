Магнитная буря закончится на Земле в ночь на 13 октября

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Магнитная буря, которая возникла из-за вспышки на Солнце 9 октября, закончится в ночь на воскресенье, 13 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В первой половине сегодняшнего дня интенсивность магнитной бури будет колебаться в диапазоне от сильной до очень сильной, классов G3–G4, затем начнет постепенно ослабевать", – отметил он.

В субботу, 12 октября, буря станет менее интенсивной, а к ночи на воскресенье она полностью прекратится.

Он также отметил, что сейчас магнитная буря ослабла до уровня G1, но, вероятно, это лишь кратковременные колебания геомагнитного поля и в ближайшее время она вновь усилится.

Между тем Леус пообещал потепление в столице в конце рабочей недели. По его словам, воздух может прогреться до 17 градусов тепла. По словам синоптика, со следующей недели могут быть первые заморозки и небольшой мокрый снег. В ночь на 13 октября по области вновь возможны заморозки, при этом в Москве прогнозируется положительная температура.

Ранее ученый Сергей Богачев рассказал, что на 11 и 12 октября сформирован неблагоприятный геомагнитный прогноз из-за того, что на Землю надвигается крупное облако плазмы. Оно имеет неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости.