Эксперт объяснил отставку робота "Федора"

16:31
16:31
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Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"
Анализ работы робота "Федора" на Международной космической станции (МКС) займет некоторое время. В следующий раз в космос будет запущен уже усовершенствованный образец робототехники.
"Первый экземпляр отправили на орбиту и попробовали не только на Земле испытать, но еще и в условиях невесомости. Безусловно, есть какие-то замечания к этому. Чего-то не хватило, что-то сделали не так, что-то несовершенно. Размер, быстрота движений, может быть, быстрота реакции", – цитирует ИА "НСН" академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Игоря Маринина.
По его словам, "Федора" после анализа могут разобрать или отправить в музей в качестве экспоната. Новая модель может иметь голосовое управление.
"Займет, естественно, несколько лет разработка следующего уровня. И следующее поколение этого работа наверняка отправят или опять же на орбиту Земли, или даже в сторону Луны", – заключил эксперт.
Ранее исполнительный директор НПО Андроидная техника Евгений Дудоров сообщил журналистам, что "Федор" больше не полетит в космос. Между тем экспериментальный образец доставили в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в Королеве.
Робота поместили в специальный кофр на хранение. Специалистам предстоит проанализировать всю информацию, которую он успел записать во время полета на орбиту.
Федор вернулся из космоса на прошлой неделе, там он пробыл почти две недели. Космическая одиссея завершилась успешно, а сам робот сейчас в отличном техническом состоянии.
"Федор" публиковал видео с борта МКС. Робот сначала включил электродрель, а затем попытался вытереть руки полотенцем.
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