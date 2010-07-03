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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию. Об этом сообщает "Мир 24".

Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла. Эксперты предполагают, что это остатки астероида, который четыре миллиарда лет назад врезался в Южный полюс Луны.

Объем залежей составляет около 2,4 квадриллиона тонн, что в пять раз больше главного острова на Гавайях. Аномалия была обнаружена в ходе эксперимента, в котором два искусственных спутника вращались вокруг Луны, измеряя силу притяжения в разных местах. Исследование показало, что это действительно могут быть остатки тяжелого железо-никелевого астероида.

Ранее ученые опубликовали результаты анализа проб грунта с обратной стороны Луны. Луноход обнаружил в мантии спутницы Земли два типа пород – пироксены и оливины. По словам исследователей, это минералы с высоким содержанием железа, и их изучение прольет свет на историю формирования нашей планеты.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что кора Луны состоит из легкого минерала плагиоклаза. Падение метеоритов легко пробивает этот слой, что приводит к образованию крупных кратеров.

