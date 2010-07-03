Луноход "Юйту-2" исследовал мантию на обратной стороне Луны

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Ученые опубликовали результаты анализа проб грунта с обратной стороны Луны, сообщает журнал Nature.

Материал для изучения предоставил китайский луноход "Юйту-2". Аппарат совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен и смог исследовать лунную материю.

Луноход обнаружил в мантии спутницы Земли два типа пород – пироксены и оливины. По словам исследователей, это минералы с высоким содержанием железа, и их изучение прольет свет на историю формирования нашей планеты.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что кора Луны состоит из легкого минерала плагиоклаза. Падение метеоритов легко пробивает этот слой, что приводит у образованию крупных кратеров.

По словам планетолога из университета Тулузы Патрика Пинье, ни "Аполлоны", ни советские зонды не вернули на Землю ни одного образца лунной мантии. "Юйту-2" получил первые данные по ее составу. За 60 лет исследований Луны еще не удавалось так детально изучить ее мантию.

Ранее ученые назвали причину исчезновения воды на Марсе. Как установили эксперты Американского геофизического союза, Марс стал безводной пустыней из-за уникального атмосферного явления.