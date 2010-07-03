Ученые назвали причину исчезновения воды на Марсе. Как установили эксперты Американского геофизического союза, Марс стал безводной пустыней из-за уникального атмосферного явления, сообщает "Мир 24".
Как показали исследования, в верхних слоях атмосферы Марса есть водяной пар. Однако ранее ученые не могли объяснить, как он там появился, преодолев холодные воздушные слои на средней высоте.
Как выяснили американские специалисты, каждые два года в южном полушарии Красной планеты наступает лето. Тогда холодные слои атмосферы разогреваются, и на высоте от 60 до 90 километров образуется своего рода "окно", через которое водяной пар поступает из нижних слоев в верхние.
Важную роль в этом процессе играют пыльные бури. Из-за них лучи не попадают к поверхности, но сильно раскаляют атмосферу Марса. В результате вокруг пылинок формируются частицы водяного льда, которые затем поднимаются вверх.
В верхних слоях атмосферы часть молекул воды переносится к полюсам. Остальные под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца расщепляются на водород и кислород, причем первый улетучивается в космическое пространство.
По мнению ученых, именно этот процесс лишил Красную планету некогда обильных запасов воды. Как считают астрофизики, атмосфера Марса более проницаема, чем земная, и поэтому не способна удержать воду от испарения в космос.
Ранее сообщалось, что на Марсе впервые зафиксировали землетрясение. По данным Французского космического агентства CNES, оно произошло 6 апреля. Сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo. Теперь ученые намерены убедиться, что толчки исходили изнутри планеты.
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