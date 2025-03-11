Москвичи не смогут увидеть полное лунное затмение 14 марта

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Жители столичного региона не смогут увидеть полное лунное затмение 14 марта. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Луна становится красной во время полного лунного затмения", – цитирует ее Агентство "Москва".

Но в указанный день Луна для территории столичного региона и европейской части России будет находиться за горизонтом, поэтому жители вообще не смогут увидеть спутник Земли, подчеркнула Рублева.

Ранее научный директор столичного планетария рассказывала, что уже 29 марта жители Москвы смогут увидеть частное солнечное затмение. С 14:25 до 15:13 Луна закроет часть солнечного диска. Максимальная фаза явления наступит в 14:49, но для этого небо над регионом должно быть ясным.

