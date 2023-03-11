Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС

Фото: nasa.gov

Пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от модуля Harmony американского сегмента Международной космической станции, сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

На борту находится экипаж миссии Crew-5, куда входит космонавт Роскосмоса Анна Кикина и астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

Отстыковка произошла в 10:20. На станции остались космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.

Приводнение корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе возле города Тампа, штат Флорида, намечено на 12 марта.

Корабль Crew Dragon стартовал на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 утром 2 марта. Пуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде.

Андрей Федяев стал вторым космонавтом из России, который полетел на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. До него в составе экипажа миссии Crew-5 находилась россиянка Анна Кикина.

Корабль Crew Dragon с космонавтом из РФ состыкуется с МКС 3 марта

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