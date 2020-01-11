Вице-премьер рассказал, что является "ахиллесовой пятой" космической отрасли России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В правительстве рассказали, что является "ахиллесовой пятой" космической отрасли России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Юрия Борисова.

По его мнению, российская космическая отрасль нуждается в рентабельности, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники.

"Сегодня задача отрасли – сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня", – сообщил Борисов.

По его словам, страна должна гордиться космической индустрией. Кроме того он добавил, что для этого у России есть все возможности.

Ранее "Роскосмос" показал, как выглядят города с околоземной орбиты. Ночные виды российских населенных пунктов запечатлел космонавт Олег Кононенко.