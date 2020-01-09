"Роскосмос" показал, как выглядят города с околоземной орбиты

Фото: facebook.com/Roscosmos/Олег Кононенко

Корпорация "Роскосмос" представила фотографии ряда российских городов прямо из космоса. Снимки появились в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

"Давайте еще раз полюбуемся ночными видами нескольких городов России – так, как их сфотографировал с околоземной орбиты космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко", – указано в сообщении.

На снимках с высоты 420 километров зафиксированы Анапа, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Москва, Новороссийск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Самара и Тверь.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" вернется к переговорам с США по проекту американской окололунной станции Gateway. Российская сторона изучает соответствующий меморандум, присланный зарубежными коллегами.

