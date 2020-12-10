Ученые нашли способ продлить жизнь на 25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые выяснили, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает продлить жизнь, сообщает "Газета.ру".
Специалисты утверждают, что в таких сырах, как чеддер, бри и пармезан, содержится химическое вещество спермидин, помогающее снизить артериальное давление. Также оно на 40% уменьшает вероятность сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Во время лабораторных экспериментов ученые обнаружили, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25%. Помимо этого, вещество может блокировать размножение поврежденных клеток печени, предотвращая фиброз печени.
Ранее невролог из Нью-Йоркского университета назвал продукты, которые могут стать триггерами головной боли. К ним относятся кофеин, красное вино, шоколад, глутамат натрия, мясная нарезка, подсластитель аспартам, выдержанный сыр и соленая пища.
По словам специалиста, употребление здоровой пищи и регулярное питание поможет избежать мигрени. При правильном подходе к еде человек не будет допускать падения уровня сахара в крови, а также у него наладится здоровый сон.
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