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Общество

09:27

Названы 8 продуктов – провокаторов мигрени

общество еда

Фото: depositphotos/photofriday

Невролог из Нью-Йоркского университета назвал продукты, которые могут стать триггерами головной боли, сообщает "Мир 24".

Доктор медицинских наук Томас Берк после общения с пациентами составил список продуктов, которые чаще других влияют на появление мигрени. К ним относятся кофеин, красное вино, шоколад, глутамат натрия, мясная нарезка, подсластитель аспартам, выдержанный сыр и соленая пища.

"Головные боли вызывает низкий уровень глюкозы в крови", – отмечает врач.

По словам специалиста, употребление здоровой пищи и регулярное питание поможет избежать мигрени. При правильном подходе к еде человек не будет допускать падения уровня сахара в крови, а также у него наладится здоровый сон.

Ранее группа американских ученых обнаружила несколько биомаркеров микроинсульта. Описанные специалистами симптомы отчасти похожи на признаки мигрени, однако требуют врачебной диагностики.

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