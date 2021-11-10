Орбиту МКС скорректировали для уклонения от обломка китайского спутника

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Орбиту Международной космической станции скорректировали, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. Об этом в среду вечером, 10 ноября, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Маневр провели при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", пристыкованного к МКС. По предварительным данным, после этого высота орбиты станции увеличилась примерно на 1,2 километра.

"Высоту орбиты Международной космической станции увеличили в среду вечером, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. <...> По предварительным данным <...>, минимальное расстояние между объектом и МКС составило бы около 600 метров", – говорится в сообщении.

Фрагмент китайского спутника Fengyun-1C должен сблизиться с МКС утром 12 ноября.

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко рассказал, что ситуация с безопасностью и работоспособностью Международной космической станции постоянно анализируется и до 2025 года находится под контролем.