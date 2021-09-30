В "Роскосмосе" заявили о росте надежности российских ракет

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Надежность российских ракет космического назначения за последние годы превышает 97%. Это следует из годового отчета "Роскосмоса", опубликованного на сайте госкорпорации.

"В период с 2018 по 2020 год средняя пятилетняя доля успешных пусков отечественных ракет космического назначения увеличилась более чем на 3,5% и в настоящее время превышает 97%. <...> Достигнутый уровень надежности отечественных ракет космического назначения соответствует уровню лучших зарубежных образцов средств выведения", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2019 и 2020 годах все пуски российских ракет были успешными. Также в "Роскосмосе" добавили, что с 2018 по 2020 год на 10% увеличилась средняя продолжительность функционирования российских научных спутников и орбитальных аппаратов социально-экономического назначения.

Последняя авария российской космической ракеты произошла 11 октября 2018 года. Тогда ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавты эвакуировались на Землю в спасательной капсуле. На борту были россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, они не пострадали.