В Кремле поддержали проект создания российской орбитальной станции

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Проект создания российской орбитальной станции был поддержан Владимиром Путиным на совещании 29 сентября, данная работа уже ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, эта работа ведется. <...> Это та работа, которая должна вестись, она не может быть не поддержана", – сказал Песков.

Он отметил, что данная инициатива подразумевает выделение значительных средств из государственного бюджета, причем все его нюансы требуют тщательной проработки.

"Все параметры должны быть заложены в бюджет, перед этим они должны быть согласованы со всеми ведомствами", – указал представитель Кремля.

По его словам, создание станции является весьма объемной работой, в которой будут задействованы многие ведомства.

"Поэтому там надо будет много всего согласовывать", – пояснил Песков.

29 сентября Путин провел совещание по развитию космической отрасли. В ходе мероприятия он заявил, что срок службы Международной космической станции (МКС) может быть продлен после 2024 года с учетом национальных планов развития инфраструктуры.

Ранее научно-технический совет "Роскосмоса" официально одобрил планы по созданию собственной Российской орбитальной служебной станции. Данное решение объяснили тем, что состояние российского сегмента МКС, эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски.