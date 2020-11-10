Названа главная причина развития рака

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Ученые из США выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов. Об этом говорится в журнале Cell Metabolism.

Специалисты впервые сверхэкспрессировали ген G6PD, который производит фермент, активный почти во всех клетках тела и участвующий в нормальной переработке углеводов. Как оказалось, этот процесс превращал человеческие клетки в раковые и приводил к опухолям у мышей.

После этого ученые проанализировали механизмы, которые участвуют в этой сверхэкспрессии, чтобы понять, какие пути были самыми важными для трансформации. Оказалось, что G6PD стимулирует выработку критически важного кофермента, чтобы поддерживать окислительно-восстановительный баланс.

В условиях, вызывающих окислительный стресс, нормальная клетка деформируется, а вот раковая клетка активно функционирует.

Ученых считают, что это подтверждает, что антиоксиданты на самом деле поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Также становится ясно, почему соединения, мешающие биосинтезу нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.

В октябре сообщалось, что российские специалисты сумели вылечить пациентку с четвертой стадией рака. Терапию она получала на базе "Медицинского города" в Тюмени.

