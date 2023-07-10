Астрономы рассказали, что яркость МКС в небе над РФ будет сопоставима с Венерой и Юпитером

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Яркость Международной космической станции (МКС) в небе над Россией до 26 июля будет сопоставима с Венерой и Юпитером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилу Кошман.

МКС можно увидеть невооруженным глазом, когда станция освещается Солнцем. В таких обстоятельствах на определенном отрезке траектории солнечные лучи отражаются таким образом, как на Луне.

При этом благоприятные для наблюдений условия наступают в различное время в разных частях планеты. В частности, россияне смогут увидеть МКС на небе с начала месяца до 26 июля.

"Яркость МКС в течение июля будет в среднем сопоставима с блеском Венеры (-4,4 m, звездной величины) и Юпитера (-2,5 m), наблюдаемых в это время года. К примеру, сегодня в 23:14 по московском времени на широте Москвы яркость станции составит -2,7 звездной величины. Она будет пролетать над южным горизонтом и заметна на небе всего несколько минут. Смотреть нужно на созвездие Орел, ниже Альтаира", – уточнила Кошман.

Как объяснила эксперт, сейчас МКС превосходит по яркости любую видимую звезду. При этом станция движется с запада на восток и совершает один виток примерно за 1,5 часа.

В Московском планетарии добавили, что МКС можно увидеть в небе каждую ночь трижды в период с 22:00 по 03:00 по московскому времени. Станцию можно узнать, увидев яркую точку, которая будет двигаться в течение нескольких минут с юго-запада на юго-восток.

Время появления МКС над горизонтом в разных городах России можно узнать на сайте МКС.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля. На данный момент на борту станции находятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

Специалисты уточнили, что для наблюдения лучше всего подойдут открытые пространства. На место посоветовали приходить заранее, поскольку продолжительность видимости полета МКС может быть от 3 до 5 минут.

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