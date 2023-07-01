Жители Москвы и области смогут наблюдать МКС в период с 12 до 3 часов ночи

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Жители Москвы и Московской области смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) в период с 00.00 до 03.00 часов в ночь на 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление специалиста центра погоды Фобос Алины Котилевской.

На данный момент на борту станции находятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

"В какой-то период после 12 ночи и до 3 утра, согласно прогнозу, будет довольно малооблачно, поэтому вероятность увидеть МКС будет" , – сказала Котилевская.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) в небе над столичным регионом с 1 по 25 июля. В Музее космонавтики отметили, что лучше всего МКС будет видно вечером и ночью, а иногда станцию можно будет наблюдать несколько раз за сутки.

Специалисты также уточнили, что открытые пространства лучше всего подойдут для наблюдений. Нужно будет дождаться полета МКС, его продолжительность может быть от трех до пяти минут, поэтому на место следует приходить заранее, чтобы не пропустить его.

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