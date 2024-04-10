Байден объявил о планах отправить в космос японских астронавтов

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Американский президент Джо Байден заявил о намерении отправить в космос двух астронавтов из Японии. Одного из них планируется послать на Луну, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера США.

"Двое японских астронавтов присоединятся в будущем к американским миссиям. Один станет первым неамериканцем, который когда-либо приземлялся на Луну", – указал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает сотрудничать с Вашингтоном по вопросу мирного космоса, так как это важно. Однако во всех остальных сферах уровень диалога оставляет желать лучшего, отметил он.

До этого "Роскосмос" объявил, что новым командиром Международной космической станции (МКС) стал космонавт Олег Кононенко. Руководство станцией передал россиянину астронавт ESA Андреас Могенсен, который исполнял свои обязанности с 26 сентября прошлого года до текущего момента.

Кононенко пробудет на должности командира МКС до конца сентября 2024 года. За период его работы россиянин должен побить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе.

